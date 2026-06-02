Önder Sav yeniden sahnede: CHP'de olanları sindiremiyorum

CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı değerlendirmelerde, son dönemde parti genel merkezinde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP’nin uzun siyasi geçmişinde darbelerden seçim yenilgilerine, kapatılmalardan liderlik yarışlarına kadar birçok zorlu süreçten geçtiğini hatırlatan Sav, parti binasına yönelik gerçekleştirilen uygulamaların ise ayrı bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

CHP'NİN TARİHSEL MÜCADELESİNE VURGU

Konuşmasında CHP’nin kuruluşundan bu yana birçok siyasi baskı ve zorlu sınavla karşı karşıya kaldığını belirten Sav, partinin geçmişte darbeler nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını, seçimlerde baraj altında kaldığı dönemler yaşadığını ve genel başkanlık yarışlarının parti içinde çeşitli tartışmalara yol açtığını dile getirdi.

Sav, tüm bu süreçlere rağmen partinin kurumsal yapısının ve iç işleyişinin korunabildiğini belirterek, CHP’nin köklü gelenekleri sayesinde her krizden çıkmayı başardığını söyledi.

“PARTİ MAHREMİYETİNE İLK KEZ MÜDAHALE EDİLDİ”

Önder Sav’ın açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise CHP Genel Merkezi’nde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri oldu. Parti tarihindeki birçok olumsuz olaya tanıklık ettiğini ifade eden Sav, buna rağmen bugüne kadar parti binasının mahremiyetine yönelik bir müdahalenin söz konusu olmadığını savundu.

Sav, “CHP çok badireler atlatan bir partidir. Darbelerle kapatıldı, siyasi faaliyetlerine ara verildi. Barajın altında kaldı. Genel başkanlık yarışları oldu. Çok şey oldu ama parti binasının mahremiyetine hiç girilmedi. İlk defa parti binasının mahremiyetine polisle girildi.” ifadelerini kullandı.

“İÇİME SİNDİRMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Parti yönetiminde uzun yıllar görev yaptığını hatırlatan Sav, yaşanan gelişmelerin kendisinde derin bir rahatsızlık oluşturduğunu belirtti. CHP’de 10 yılı aşkın süre genel sekreterlik görevinde bulunduğunu anımsatan Sav, partiye emek vermiş isimlerin bu tabloyu kabullenmesinin kolay olmadığını söyledi.

Yaşananların kendisi açısından kabul edilebilir olmadığını dile getiren Sav, “Bizim gibi yıllarını CHP’ye vermişlerin içine sinmesi mümkün değil. 10 yılı aşkın CHP’de genel sekreterlik yaptım. Kimse içime sindirmemi beklemesin.” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

CHP'NİN DERİN ADAMI: ÖNDER SAV

Önder Sav, siyasi kariyeri boyunca yalnızca parti yönetiminde değil, devlet kademelerinde de önemli görevler üstlendi. Sav, 37. Hükümet döneminde Çalışma Bakanı olarak görev yaparak yürütme organında sorumluluk aldı. Bu süreç, onun hem yasama hem de yürütme tecrübesi kazanmasına katkı sağladı.

DENİZ BAYKAL DÖNEMİNİN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

CHP’de uzun yıllar Deniz Baykal ile yakın çalışma içerisinde bulunan Önder Sav, parti yönetiminin en güçlü isimleri arasında gösterildi. Özellikle 2001-2010 yılları arasında yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi sırasında örgüt yapısının şekillenmesinde ve parti politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynadı. Siyasi kulislerde sık sık Baykal’ın en güvendiği isimlerden biri olarak anıldı.

KILIÇDAROĞLU'NU DA O GETİRTMİŞTİ

Deniz Baykal’ın genel başkanlık görevinden ayrılmasının ardından başlayan yeni dönemde de Sav, CHP içerisindeki etkisini sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa yükseldiği süreçte parti içindeki dengelerin oluşmasında ve geçiş döneminin yönetilmesinde etkin isimlerden biri olarak öne çıktı. Tecrübesi ve örgüt üzerindeki etkisi nedeniyle parti içi gelişmelerde görüşlerine başvurulan aktörler arasında yer aldı.

Önder Sav gibi "partinin derin adamı" olarak bilinen bir siyasetçiden böyle bir açıklamanın gelmesi, bir nevi 'günah çıkarma' olarak yorumlandı.