Bursa'da orman yangını: Çıkış nedeni araştırılıyor
Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Aktaştepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun müdahalede bulunurken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)