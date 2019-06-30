Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Serkan İskender (48) yönetimindeki 16 CTY 72 plakalı otomobil, Yeniköy’den İznik Gölü yakınlarındaki bahçesine giden Şerif Özay yönetimindeki 16 VM 945 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör, takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrilip, ters döndü. Yola savrulan sürücü Şerif Özay ile yanındaki oğulları Serhat Özay ve Serkan Özay yaralandı.
YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan yaralılardan, Serkan Özay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan, kazayı duyan ve Yeniköy'de oturan Özay ailesinin yakınları bölgeye akın etti. Traktör ise düştüğü kanaldan vinçle alındı.