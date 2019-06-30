Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kışın tezgah fiyatının 15 liraya kadar çıktığını görünce önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates tohumu eken üreticiler, umduğunu bulamadı.

Dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs küle döndü.

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ODTÜ'de öğrencilerin pankartına engel

ODTÜ'lü öğrencilerin açmak istediği "Her şey çok güzel oldu" pankartına, güvenlikten izin çıkmadı.