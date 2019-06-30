taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Kavşakta otomobilin çarptığı traktör, takla atarak su kanalına devrildi.

DHA | 30.06.2019 - 17:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Serkan İskender (48) yönetimindeki 16 CTY 72 plakalı otomobil, Yeniköy’den İznik Gölü yakınlarındaki bahçesine giden Şerif Özay yönetimindeki 16 VM 945 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör, takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrilip, ters döndü. Yola savrulan sürücü Şerif Özay ile yanındaki oğulları Serhat Özay ve Serkan Özay yaralandı.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan, Serkan Özay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazayı duyan ve Yeniköy'de oturan Özay ailesinin yakınları bölgeye akın etti. Traktör ise düştüğü kanaldan vinçle alındı.

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

1030
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

619
Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

74
Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

295
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

203
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

276
Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir