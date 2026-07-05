Bursa'da otoparkta çıkan yangında 3 otomobil küle döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesi Dörtyol mevkisinde bulunan Baytaş Sitesi'nin alt kısmındaki otoparktan yükselen dumanları fark eden site sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, park halindeki üç otomobili tamamen sararak araçların alev topuna dönmesine neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına yoğun şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin etkili çalışması sayesinde yangının otoparkta bulunan diğer araçlara ve çevredeki yapılara sıçraması engellendi.

ÜÇ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, alevlerin tamamen sardığı üç otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ve site sakinleri büyük panik yaşarken, yangının daha geniş alana yayılmaması olası bir felaketin önüne geçti.

YANGININ NEDENİ İNCELENİYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde delil toplama çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.