Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücüye rekor ceza

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi’nde yapılan alkol denetimi sırasında, uygulama noktasında polis ekiplerinin “dur” ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, uyarılara aldırış etmedi.

POLİSLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ, KAÇIŞ BAŞLADI

İddiaya göre sürücü, kendisini durdurmak isteyen ekiplerin üzerine aracını sürerek hızla bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine sivil trafik ekipleri şüpheli aracın peşine düştü.

Kaçış sırasında şehir içinde tehlikeli anlar yaşanırken, ekipler sürücüyü durdurmak için geniş çaplı takip başlattı.

10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu kaçan araç önü kesilerek durduruldu. Sürücü N.Y. gözaltına alındı.

Yapılan alkol testinde sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

320 BİN LİRA CEZA VE EHLİYETE EL KOYMA

Kural ihlalleri nedeniyle sürücüye toplam 320 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 10 ay süreyle el konulurken, araç da 4 ay trafikten men edildi.

Yaşanan kovalamaca ve sürücünün kaçış anları polis kameraları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.