Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Bursa'da silahlı kavgada ayağından tabancayla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki kafede Nurullah B. ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nurullah B., kafenin önünde ayağından tabancayla vuruldu.
SALDIRGAN KAÇTI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)