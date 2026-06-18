Bursa'da sokakta tartıştığı eniştesini 7 yerinden bıçakladı
İnegöl ilçesinde 31 yaşındaki Ümit Ö. sokakta karşılaşıp tartıştığı 38 yaşındaki eniştesi Celal Y.’yi 7 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Celal Y. hastanede ameliyata alındı, kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 2’nci Köprülü Sokak’ta karşılaşan Ümit Ö. ile ablasının eşi Celal Y. arasında tartışma çıktı.
İkili arasında yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
7 KEZ BIÇAKLADI
Ümit Ö., elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayıp kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Celal Y., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Celal Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Huzur Mahallesi’nde bir evde yakalayıp gözaltına aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)