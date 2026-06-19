Bursa'da süs havuzuna düşen karga kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye meydanında bulunan süs havuzu kenarında bulunan karga, henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü.

Bir süre suyun içinde çırpınan karga, kendi imkânlarıyla havuzdan çıkmayı başaramadı.

DUYARLI VATANDAŞ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş, vakit kaybetmeden harekete geçerek suya düşen kargayı havuzdan çıkardı. Kısa sürede yapılan müdahale sayesinde karga sudan kurtarıldı.

Vatandaşın hızlı refleksi, olası bir olumsuz durumun önüne geçti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karganın havuzdan çıkarıldığı anlar, meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşın kargayı sudan alarak güvenli alana taşıdığı anlar yer aldı.

KARGANIN DURUMU İYİ

Kurtarma sonrası karganın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kısa süreli stres yaşayan kuşun yeniden doğaya salındığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaşanan olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Başkan Taban’ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.