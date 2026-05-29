Bursa'da temizlik işçilerinin futbol molası

Bursa’da görev yapan temizlik işçileri, yoğun mesaileri sırasında kısa süreliğine çocukluk heyecanına döndü.

Çöp toplama çalışması sırasında yol kenarında buldukları futbol topuyla eğlenen işçilerin neşeli anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü.

YOL KENARINDAKİ TOP DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde, Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik personelleri, mahallede rutin çöp toplama çalışmasını sürdürdüğü sırada yol kenarında duran bir futbol topunu fark etti.

Çalışmalarına kısa bir mola veren işçilerden biri topa şut çekerek kamyonete göndermeye çalıştı. Daha sonra diğer çalışanların da katılmasıyla sokak ortasında eğlenceli görüntüler oluştu.

TOPU SEKTİRİP EĞLENDİLER

Mesai arasında kısa süreli futbol keyfi yaşayan işçiler, topu sektirerek birbirlerine pas attı. Samimi ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çalışanların eğlenceli anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde işçilerin hem çalışıp hem de keyifli vakit geçirdiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Sosyal medyada da ilgi gören görüntüler, yoğun çalışma temposu içerisindeki işçilerin kısa bir mola sırasında yaşadığı eğlenceli anları gözler önüne serdi. İzleyenlerin yüzünü güldüren görüntüler, günlük hayatın içinden sıcak bir anı olarak dikkat çekti.