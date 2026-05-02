Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca madde ele geçirildi

Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

Bu kapsamda Bursa Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı.

1 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir şüpheli takibe alındı.

Çalışmanın ardından şüphelinin ikametine yönelik arama kararı çıkarıldı.

Ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada; 5 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram kubar esrar, 10 kök skunk bitkisi, 7 kapsül sentetik ecza, satışa hazır 7 fişek halinde 10 gram kubar esrar, 1 adet sıvı esrar, 2 adet aktif iklimlendirme sistemi, 1 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.