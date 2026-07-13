Bursa'da yangının külleri arasında yeşeren umut

Geçtiğimiz yıl Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında meydana gelen ve yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren büyük yangının ardından geriye siyaha bürünen yamaçlar kalırken Karahıdır Mahallesi'ndeki yaklaşık 50 dönümlük şeftali bahçesi, adeta mucizevi şekilde ayakta kalmıştı.

Yangından zarar görmeden çıkan bahçe, bu yıl dallarını saran meyveleriyle yeniden dikkat çekti.

Bir dönem alevlerin arasında yeşil görüntüsüyle hafızalara kazınan bahçe, şimdi de bereketli hasadıyla hem üreticilere hem de bölge sakinlerine umut aşılıyor.

953 HEKTARLIK YANGININ ORTASINDA YEŞİL KALMAYI BAŞARDI

Geçen yıl temmuz ayında yaşanan ve 953 hektarlık alanın zarar gördüğü büyük orman yangınında çevresindeki geniş ormanlık alanlar tamamen yanarken şeftali bahçesi, büyük ölçüde korunmayı başardı.

Bahçenin zarar görmemesinde, üreticilerin yıl boyunca sürdürdüğü düzenli bakım çalışmaları, kuru ot temizliği ve alınan önlemlerin etkili olduğu belirtiliyor. Çevrede yangının izleri hâlâ belirgin şekilde görülürken, meyve yüklü ağaçlar doğanın kendini yenileme gücünü gözler önüne seriyor.

"YAPTIĞIMIZ BAKIMLARIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Bahçenin sahibi Ali Kiraz, geçen yıl yaşanan felaketin ardından bugün aynı bahçede bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yangın sırasında verilen emeğin karşılığını aldıklarını ifade eden Kiraz, bahçenin önce çiçek açmasıyla umutlandıklarını, şimdi ise dalların meyvelerle dolmasının aynı heyecanı yeniden yaşattığını dile getirdi.

REKOLTE KORUNDU, SICAKLIK ETKİSİ HİSSEDİLİYOR

Yangının ardından çevredeki orman örtüsünün büyük ölçüde yok olması nedeniyle bölgede sıcaklıkların arttığını belirten Kiraz, buna rağmen üretimde önemli bir kayıp yaşamadıklarını ifade etti.

Sulama ve budama çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini kaydeden Kiraz, rekoltede herhangi bir düşüş yaşanmadığını, düzenli tarımsal bakım sayesinde bahçenin verimini koruduğunu söyledi.

"BU DAĞLAR YENİDEN YEŞİLE BÜRÜNECEK"

Yangının izlerinin çevrede hâlâ görülebildiğini belirten Kiraz, doğanın zamanla kendisini yenilemeye başladığını vurguladı.

Önümüzdeki yıllarda bölgedeki ormanların yeniden eski görünümüne kavuşacağına inandığını dile getiren Kiraz, hep birlikte çalışarak dağların yeniden yemyeşil hale geleceğini söyledi.