Bursa'da yola koşarak çıkan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı: Ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda 37 yaşındaki Ümran D. idaresindeki 16 CAD 608 plakalı otomobil, aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Emir B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan çocuk ağır yaralandı.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emir B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ YARDIMA KOŞTU

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Emir B.'nin koşarak yola çıktığı, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu, sürücünün ise aracından inerek yaralı çocuğun yardımına koştuğu görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.