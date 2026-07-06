Nijerya'da trafik kazalarında 25 kişi öldü
Nijerya'nın Kwara ve Ogun eyaletlerinde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletindeki İlorin-Jebba kara yolunda otobüs ve kamyon çarpıştı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kwara Eyaleti Genel Müdürü Kabiru Kazeem, kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kazeem, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ogun Sözcüsü Odunsi Afolabi ise eyaletin Lagos-İbadan kara yolunda meydana gelen kazada 10 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)