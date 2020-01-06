Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, kışın gelişiyle karlar altında kaldı.
GÖLÜN ÜZERİNDE HORON TEPTİLER
Kar yağışıyla birlikte göl adeta beyaz gelinliğini giydi. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar horon tepip, eğlenceli anların ortaya çıkmasına sebep oldu.
Buz tutan Karagöl’ün üzerinde horon teptiler
HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİĞİ BARINDIRIYOR
Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Bu görsel şöleni görmek isteyenler kilometrelerce uzaklıktan Karagöl’e akın etti.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN EN UĞRAK NOKTASI
Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.