Buz tutan Karagöl’ün üzerinde horon teptiler

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Lung: Atatürk'ün hayatını öğrendim

Kayserispor kalecisi Lung, Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaretten çok etkilendiğini belirterek, "Atatürk, Türk halkı için çok önemli bir lider. Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı." dedi.