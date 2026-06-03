Çağla Şıkel güzellik reçetesini paylaştı

Estetiksiz güzellerden Çağla Şıkel, bu kez herkesin merak ettiği pürüzsüz cildinin ve yıllara meydan okuyan güzelliğinin gizli reçetesini paylaştı.

Güzellik denince akla gelen klinik işlemlerini ve bakım kremlerini bir kenara iten Şıkel, doğal ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle genç kaldığını açıkladı.

Ünlü model, fiziksel sağlığın ve doğru zamanlamanın cilt üzerindeki doğrudan etkisini şu sözlerle ifade etti:

UYKU SAATİ

"Uyku, spor, uyku, spor... 22.30 yatış, her gün sabah 07.00 kalkış (mümkünse yaz kış). Müthiş iyi beslenme (yaban mersini, tahin, yeşil çay, somon, bol yeşillik, badem, ceviz, çilek gibi)."

Formülün sadece fiziksel aktivitelerden ve besinlerden ibaret olmadığını vurgulayan Çağla Şıkel, aynı zamanda şu ifadeleri kullandı:

"KALBİ FERAHLATMAK"

"Kalbi ferahlatmak; öfkeden, kıskançlıktan, kinden, bize iyi gelmeyen bütün kötücül duygulardan uzak durmak..."