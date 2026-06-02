Çameli İmamlar Göleti, ilk kez tam kapasite

Denizli Çameli’de tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen sulama yatırımlarından biri olan İmamlar Mahallesi Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından tarihinde ilk kez tam kapasiteye ulaştı. Gölette su seviyesinin kritik eşiği aşarak savaklardan taşmaya başlaması, hem üreticiler hem de ilçe halkı için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

GÖLET İLK KEZ TAM DOLULUK SEVİYESİNE ULAŞTI

İlçede yapılan ilk gölet projelerinden biri olan İmamlar Mahallesi Göleti, uzun yıllardır bölgedeki tarımsal üretime su desteği sağlıyordu. Son yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu göletin tamamen dolduğu ve taşkın seviyesine ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, bu durumun bölgedeki su kaynaklarının verimliliği açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

1300 DÖNÜM TARIM ARAZİSİNE HAYAT VERİYOR

Yaklaşık 1300 dönüm tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayan gölet, Çameli’deki üretim faaliyetleri için stratejik bir rol üstleniyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının hafifletilmesinde göletin kritik bir işlev gördüğü ifade ediliyor.

Gölet sayesinde bölgedeki çiftçilerin daha düzenli ve sürdürülebilir bir sulama imkânına kavuştuğu belirtiliyor.

SAVAKLARDAN TAŞAN SU MEMNUNİYET YARATTI

Göletin tam kapasiteye ulaşarak savaklardan taşmaya başlaması, üreticiler arasında memnuniyetle karşılandı. Uzun süredir yağışları takip eden çiftçiler, su seviyesindeki artışın tarımsal üretime olumlu yansıyacağını ifade etti.

Bölge halkı, göletin dolmasının özellikle yaz dönemindeki sulama planlaması açısından büyük avantaj sağlayacağını dile getirdi.

BELEDİYE: YENİ SULAMA PROJELERİ YOLDA

Çameli Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yeni sulama projeleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sulama alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini vurguladı.

BAŞKAN ARSLAN: "DOĞRU YATIRIMIN SONUCUNU GÖRÜYORUZ"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, göletin tam kapasiteye ulaşmasının yapılan yatırımın doğruluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Arslan, üreticilerin suya erişiminin artmasının tarımsal verimliliği yükselteceğini belirterek, ilçede benzer projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca Arslan, göletin yapım sürecine katkı sağlayan isimlere teşekkür ederek, yatırımların bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sunacağını dile getirdi.

TARIMSAL ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Göletin tamamen dolmasıyla birlikte Çameli’de tarımsal üretimin daha güçlü bir yapıya kavuşması bekleniyor. Su kaynaklarının düzenli hale gelmesiyle birlikte çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırabileceği ve üretim planlamasını daha verimli yapabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, suyun etkin kullanımıyla birlikte ilçenin tarımsal potansiyelinin daha da yükseleceğini belirtiyor.