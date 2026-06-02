Camide Dünya Kupası heyecanı: Sabah namazının ardından dev ekran kurulacak

A Milli Futbol Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk grup müsabakası öncesinde Almanya’dan birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren örnek bir adım geldi.

Turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan Bizim Çocuklar’ı gurbette desteklemek isteyen vatandaşlar için camiden çağrı yapıldı.

Duisburg'da dev ekran kuruluyor

Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Hochfeld Muradiye Camisi yönetimi, 14 Haziran'da oynanacak Türkiye - Avustralya kritik grup mücadelesi için sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Vatandaşları hem manevi hem de milli duygularda ortak bir paydada buluşturmayı hedefleyen cami yönetimi, kapılarını sabah namazının ardından milli maç heyecanı için açacağını duyurdu. Erken saatte oynanacak karşılaşma öncesinde cemaate ve gençlere çorba ile tost ikramı yapılacağı belirtildi.

Cami yönetimi tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Cemaatimiz,

14.06.2026 Pazar günü sabah namazında buluşuyor, ardından çorba ve tost eşliğinde Türkiye - Avustralya maçını hep birlikte izliyoruz.

Sabah Namazı: 04:35 Çorba & Tost: 05:00’dan itibaren Maç Başlangıcı: 06:00

Muradiye Camii Blücherstr. 100 47053 Duisburg-Hochfeld

Tüm cemaatimizi ve gençlerimizi bu güzel birlikteliğe davet ediyoruz.

Birlikte namaz kılalım, birlikte kahvaltı yapalım, birlikte heyecanı yaşayalım.

Sizleri bekliyoruz"