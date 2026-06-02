Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye yanıt: Grup toplantısı talebimiz yok

CHP'nin şaibeli kurultay sürecinin ardından alınan mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden parti yönetimini ele aldı.

Kararı kabul etmeyen Özgür Özel ise Grup Başkanı sıfatı ile parti içi muhalefete geçti.

Partinin adeta ikiye bölünürken ortaya çıkan 'grup toplantısını kim yapacak' sorusu bugün yanıt bulacak.

Özel, grup toplantısını kendisinin yapacağını duyururken TBMM duruma el attı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TBMM'YE CEVAP: TALEBİMİZ YOK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP'ye gönderdiği resmi yazı ile konunun parti içinde karara bağlanması istendi.

TBMM'nin gönderdiği yazıya cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, herhangi bir grup toplantısı taleplerinin olmadığını belirtti.

CHP İÇİN MUTLAK BUTLAN KARARI VE GRUP TOPLANTISI MUAMMASI

İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağı tartışmalarının ardından istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı’na yazı yazarak Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na itiraz etmişti.

"KURUMSAL ÇERÇEVEDE ÇÖZÜLMELİ"

Konuya ilişkin dün konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" demişti.

TBMM GÜNDEMİNE ALINDI

Kurtulmuş’un konuşması ile aynı saatlerde Meclis Başkanlığı, saat 13.30’da Özel’in konuşacağı grup toplantısını gündemine almıştı.