A Milli Takımımızın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.
A Milli Takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.
Kadrodan çıkarılan isimler; Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı oldu.
9 İSİM ÇIKARILDI: İŞTE DÜNYA KUPASI KADROMUZ...
Aday kadrosunu hazırlanan videoda, 2002 Dünya Kupası'nda forma giyen eski futbolcuları açıkladı.
İşte ay-yıldızlıların 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu...
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
"ŞENGEZER, ŞİMŞİR VE TIKNAZ, ABD'YE GİDECEK"
Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Dünya Kupası kadrosuna ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.
TFF'nin duyurusunda, "A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak." ifadeleri kullanıldı.
İLK MAÇIMIZ 14 HAZİRAN'DA
D grubunda yer alan milliler, ilk maçını Avustralya ile 14 Haziran'da oynayacak.
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki grup aşamasındaki diğer rakipleri ise sırasıyla Paraguay ve ABD.