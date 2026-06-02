A Milli Takımımızın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

A Milli Takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.

Kadrodan çıkarılan isimler; Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı oldu.

9 İSİM ÇIKARILDI: İŞTE DÜNYA KUPASI KADROMUZ...

Aday kadrosunu hazırlanan videoda, 2002 Dünya Kupası'nda forma giyen eski futbolcuları açıkladı.

İşte ay-yıldızlıların 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu...

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Savunmacılar:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvetler:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

"ŞENGEZER, ŞİMŞİR VE TIKNAZ, ABD'YE GİDECEK"

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Dünya Kupası kadrosuna ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

TFF'nin duyurusunda, "A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

İLK MAÇIMIZ 14 HAZİRAN'DA

D grubunda yer alan milliler, ilk maçını Avustralya ile 14 Haziran'da oynayacak.

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki grup aşamasındaki diğer rakipleri ise sırasıyla Paraguay ve ABD.