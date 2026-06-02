182 çiftin kurduğu şehirde yaşam kalitesi zirvede: Nüfus hızla artıyor

182 çift, inanılmaz bir şehir kurdu.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde bulunan São José, son yıllarda yaşam kalitesiyle öne çıkan şehirler arasında gösteriliyor.

Kent; ekonomik gelişmişliği, ulaşım avantajları ve köklü tarihiyle hem yerel halkın hem de yeni bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor.

MODERN ŞEHİR YAPISI

19 Mart 1750'de Azor Adaları'ndan gelen 182 çift tarafından kurulan São José, yaklaşık üç asırlık kültürel mirasını korurken modern şehirleşme hamleleriyle de dikkat çekiyor.

Günümüzde bölgenin en dinamik belediyelerinden biri olarak kabul edilen şehir, iş olanakları, eğitim imkanları ve sahil bölgelerine yakınlığı sayesinde yaşam kalitesi sıralamalarında adından söz ettiriyor.

São José'nin simgelerinden biri haline gelen Continental Beira-Mar bölgesi, modern şehircilik anlayışının en dikkat çekici örneklerinden biri.

Bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, yenilenen sosyal alanlar ve modern aydınlatma sistemleriyle bölge, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin uğrak noktası haline geldi.

GÜÇLÜ BİR EKONOMİ

Tarihi yapıları ve geleneksel kültürüyle geçmişi yaşatan São José, aynı zamanda Brezilya'nın gelişen kentlerinden biri olarak geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.

São José'nin büyümesinin ardındaki en önemli etkenlerden biri, tarihî kimliğini korurken modern bir ekonomik merkez haline gelmesi olarak gösteriliyor.

Ekonomik açıdan da dikkat çeken belediye, Santa Catarina Eyaleti Ticaret Kurulu Gözlemevi (Jucesc) verilerine göre 50 binden fazla aktif şirkete ev sahipliği yapıyor. Kent ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret, hizmet sektörü, lojistik ve sanayi faaliyetleri üzerine kurulu bulunuyor.

NÜFUS ÇOĞALIYOR

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) 2022 nüfus sayımı ön verilerine göre yaklaşık 287 bin kişinin yaşadığı São José, Santa Catarina'nın en kalabalık beşinci şehri konumunda bulunuyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) ve Santa Catarina Eyaleti Ticaret Kurulu (Jucesc) verilerine göre São José, her yıl yeni sakinleri, yatırımcıları ve şirketleri kendine çekmeyi sürdürüyor.

ULAŞIM AĞI

Şehrin cazibesini artıran bir diğer unsur ise ulaşım altyapısı.

Brezilya kıyı şeridinin en önemli karayolu bağlantılarından biri olan BR-101 otoyolu kentten geçiyor ve ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında hızlı ulaşım sağlıyor.

Bunun yanı sıra, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hercílio Luz Uluslararası Havalimanı sayesinde São José sakinleri Brezilya'nın birçok büyük şehrine doğrudan ulaşım imkanına sahip oluyor.

