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Camide namaz kılan hırsız, telefonu alıp kaçtı

Konya'da, camide ikindi namazının sünnetini kılan kişi, ardından kalkıp girdiği imam odasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA | 04.12.2019 - 09:47..
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Konya'nın Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Camii'ne gelen kimliği belirsiz kişi, imam ve cemaatle birlikte ikindi namazının sünnetini kılmaya başladı.

Bu kişi, namaza devam eden imam Abdurrahman İlhan'ın odasına girip, cep telefonunu aldı.

Şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Konya'da camide namaz kılan hırsız telefonu alıp kaçtı ViDEO

"ÖNCE NAMAZ KILIYOR, SONRA TELEFONU ALIYOR"

İmam Abdurrahman İlhan, "İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farza durduk. Farzın ikinci rekatında baktım, imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiği. Farzı kıldıktan sonra baktım telefon yok. Önce namaza başlıyor, sonra odaya gidip telefonu alıyor." dedi.

Camide namaz kılan hırsız, telefonu alıp kaçtı

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Camide namaz kılan hırsız, telefonu alıp kaçtı

Camide namaz kılan hırsız, telefonu alıp kaçtı

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