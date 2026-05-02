Can Öncü, Supersport Macaristan ayağının ilk yarışında 3. oldu
Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağın ilk yarışını 3. sırada bitirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağın ilk yarışında heyecan yaşandı.
Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde yapılan yarışların ilki sona erdi.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, son tura lider girdi ancak yaptığı hata sonucu yarışı 3. sırada tamamladı.
Yarışta Fransız Valentin Debise birinci olurken, İspanya'dan Albert Arenas ikinci sırada yer aldı.
İkinci ana yarış, yarın saat TSİ 15.00'te koşulacak.
