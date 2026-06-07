Çanakkale'de ATV kazası can aldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 64 yaşındaki Muammer Tümer, bahçede bulunan ATV ile kısa mesafe ilerlemek istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ATV DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan ATV’nin devrilmesiyle birlikte Muammer Tümer aracın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Tümer’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. ATV’nin neden devrildiğine ilişkin teknik ve çevresel unsurların araştırıldığı öğrenildi.