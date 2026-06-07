Çanakkale'de ATV kazası can aldı
Bayramiç ilçesinde evinin bahçesinde ATV ile hareket etmek isteyen 64 yaşındaki adam, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 64 yaşındaki Muammer Tümer, bahçede bulunan ATV ile kısa mesafe ilerlemek istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ATV DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ALTINDA KALDI
Kontrolden çıkan ATV’nin devrilmesiyle birlikte Muammer Tümer aracın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Tümer’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. ATV’nin neden devrildiğine ilişkin teknik ve çevresel unsurların araştırıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)