Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık bölgede yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede fark edilerek yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli bölgeye yönlendirilirken, yangının geniş bir alana yayılmaması için hızlı şekilde müdahale planı devreye alındı.

HAVA VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla hem havadan hem de karadan kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Operasyonda 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı aktif görev aldı.

Karadan sürdürülen mücadelede ise 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisi görev yaptı. Ayrıca çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanın farklı noktalarına sıçramasını önlemek için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdü.

İHA İLE ANLIK TAKİP YAPILDI

Yangınla mücadele sürecinde teknolojik imkanlardan da yararlanıldı. Bölge, insansız hava araçları (İHA) ile sürekli olarak izlenerek alevlerin yönü, yoğunluğu ve risk oluşturan noktalar anlık olarak takip edildi.

Bu sayede müdahale ekipleri yangının kritik bölgelerine daha hızlı yönlendirilirken, söndürme çalışmalarının etkinliği artırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede olası bir yeniden alevlenme riskine karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Orman ekipleri ve itfaiye personeli tarafından yürütülen soğutma faaliyetleri kapsamında yangının etkilediği alanlar tek tek kontrol ediliyor. Özellikle rüzgârın etkisiyle yeniden tutuşma ihtimaline karşı hassas bölgelerde önlemler artırılmış durumda.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi. İlk değerlendirmelerin ardından hazırlanacak raporla yangının kaynağı netlik kazanacak.