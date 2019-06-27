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Çanakkale'de terhis olan gençler kaza yaptı: 6 yaralı

Gelibolu ilçesinde yeni askerlik yasasından yararlanarak terhis olan askerleri taşıyan taksi, önündeki kamyona çarptı.

DHA | 27.06.2019 - 08:48..
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Gelibolu-Keşan karayolunun 15'inci kilometresinde yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından Kavakköy beldesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan terhis olan 5 asker, taksiye binerek ilçe merkezine gitmek için yola çıktı.

TAKSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI

İlçeye 15 kilometre mesafede taksi, aynı yöne giden Remzi Şahin yönetimindeki 10 AL 270 plakalı kamyona arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ticari taksinin şoförü Sergen Salman ile 5 genç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 genç, Keşan Devlet Hastanesi'ne, sürücü Sergen Salman'ın da aralarından bulunduğu 4 kişi ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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