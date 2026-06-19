Caner Erkin futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bıraktığını duyurdu.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını giyen Caner Erkin, Türk futboluna veda etti.

Milli takım formasını da uzun yıllar terleten deneyimli sol bek, kariyeri boyunca Süper Lig şampiyonlukları yaşarken asistleri ve duran toplardaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Futbol kariyerinde yüzlerce resmi maça çıkan Caner Erkin, Türkiye A Milli Takımı'nda da önemli turnuvalarda görev aldı.

ÜÇ BÜYÜKLERDE OYNADI

Profesyonel kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Avrupa'da CSKA Moskova ve Inter formaları giydi.

Türkiye'de ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte görev yapan deneyimli futbolcu, özellikle hücum katkısı ve asistleriyle Türk futbolunun son dönemdeki en önemli bek oyuncularından biri olarak gösterildi.

163 SARI KART- 16 KIRMIZI KART...

Kariyerinde 628 maça çıkan Caner, 45 gol-133 asistlik performans sergiledi.

Agresif yapısıyla bilinen deneyimli oyuncu, 163 sarı kart ve 16 kırmızı kart gördü.