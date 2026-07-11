Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.

Bu sabah gerçekleştirilen son operasyonun adresi ise Çankaya Belediyesi oldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma", 'rüşvet alma ve verme' ile 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına yönelik çalışma başlattı.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 29'u yakalanarak gözaltına alındı.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ANKARA'DA OLACAĞIM"

Öte yandan, hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner açıklama yaptı.

Güner, yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım." ifadelerine yer verdi.

HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde beklenen son dakika gelişmesi geldi.

Türkiye'ye dönen Güner, Esenboğa Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NATO ZİRVESİ SIRASINDA TATİLE GİTTİ İDDİASI

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi esnasında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in İspanya'da tatilde olduğu iddia edilmişti.

Böyle tarihi bir süreçte Ankara’da olmayan Güner, eleştirilerin odak noktası olmuştu.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın çalışma arkadaşı Sadık Can Köksal da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.