Erzincan'da temmuzda buz üstünde kayak, gökyüzünde yamaç paraşütü

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası'ndaki Gök Göl, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sıra dışı bir doğa sporları organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Yılın 12 ayı boyunca buzla kaplı kalan gölde, temmuz ayında kayak ve yamaç paraşütü aynı anda gerçekleştirildi.

BİRİ BUZDA BİRİ HAVADA

Etkinlik kapsamında Canser Atila, donmuş göl yüzeyinde kayak yaparken, Ali Zaimoğlu ise yamaç paraşütüyle gölün üzerinde süzüldü. Gökyüzü ile buzun buluştuğu anlar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen organizasyon, ekstrem spor ve doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, Erzincan'ın yüksek rakımlı doğal alanlarının spor turizmi açısından sunduğu potansiyeli de ortaya koydu.

Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası'nda yer alan Gök Göl, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunuyor. Dört mevsim kar ve buz örtüsünü koruyan gölün, ekstrem sporlar ve doğa turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi olabileceği değerlendiriliyor.

Etkinliğe Recep Sulu da eşlik ederek gösterilerin görüntülenmesine katkı sağladı.