Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sana bu seçimi kazandırmayacağız

Siyasetin yoğun gündemi devam ediyor.

Politikacılar, bu kapsamda şehir şehir gezerek çalışmalar yürütüyor.

Bu isimlerden bir tanesi de mutlak butlan kararı sonra CHP'de genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel.

ADANA'DA KONUŞTU

Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Adana'da ilk durağı olan Pozantı'ya bağlı Akçatekir Yaylası'nda konuştu.

Mikrofonu eline alan Özel, iddialı açıklamalarını burada da sürdürdü.

"SANA BU SEÇİMİ KAZANDIRMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Herkesi açlığın, yoksulluğun pençesinde bırak. Sonra siyasi hesaplar yap.

Tekrar seçim kazan. Sana bu seçimi kazandırmayacağız." dedi.

"BİZ ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ"

Özel, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Bu emekliyi, bu emekçiyi, bu canım Yörükleri, ömrü çalışmakla geçmiş, bir emekli maaşına güvenmiş bu Yörükleri senin insafına bırakmayacağız.



Biz Atatürk’ün partisiyiz. Onun yolundan gidenleriz. Bir şekilde bu memleketi kurtarırız.”