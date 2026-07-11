Çin'de Bavi Tayfunu alarmı: 1.8 milyon kişi tahliye edildi

Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle alarm seviyesi yükselirken, ülkenin doğusundaki Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde kapsamlı tahliye çalışmaları sürüyor. Çinli yetkililer, tayfunun karaya ulaşması öncesinde tedbir amacıyla tahliye edilen kişi sayısının 1.8 milyona ulaştığını açıkladı.

KRİTİK GÜN YARIN

Japonya'nın Sakishima Adaları'nı şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlarla etkileyen Bavi Tayfunu'nun, yarın sabah saatlerinde Zhejiang eyaletine bağlı yaklaşık 10 milyon nüfuslu Wenzhou kentinden karaya ulaşması bekleniyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Zhejiang eyaletinde 1.7 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, komşu Fujian eyaletinde de 100 binden fazla kişi evlerinden çıkarıldı.

Tayfunun oluşturabileceği risklere karşı limanlardaki faaliyetler durduruldu, konteynerler sabitlendi ve gemiler güvenli bölgelere çekildi. Dağlık kesimlerde ise heyelan riski taşıyan alanlar, dere yatakları, göletler ve rezervuarlarda denetimler artırıldı.

TAYFUNA KARŞI HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Zhejiang'ın Linhai kentinde yaklaşık 200 işçi sel riskine karşı kullanılacak kum torbalarını hazırlamayı sürdürürken, 10 Temmuz itibarıyla 80 bin kum torbasının hazırlandığı ve kritik noktalarda 24 saat esasına göre nöbet uygulamasına geçildiği bildirildi.

Çinli yetkililer ayrıca, tayfundan etkilenmesi beklenen bölgelere arama-kurtarma ekipleri ile gerekli ekipmanların sevk edildiğini, sel, heyelan ve diğer olası afetlere karşı ekiplerin 24 saat hazır bekletildiğini duyurdu.

Öte yandan Tayvan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralanmaların büyük bölümünün motosiklet veya bisikletten düşme ile uçan cisimlerin çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Bölgede 14 binden fazla kişi tahliye edilirken, 920'si dış hat ve 280'i iç hat olmak üzere en az 1.200 uçuş iptal edildi.

Filipinler'de ise tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Japonya ve Tayvan'da ise şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.