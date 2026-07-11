Çankırı'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adem Serdaroğlu (41) idaresindeki 18 DN 639 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Satı İpek (80), Sadık İpek (75) ve Sadık Aras İpek (8) ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Satı İpek ve Sadık Aras İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.