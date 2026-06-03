Çankırı'da yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Çankırı'da gece saatlerinde Karatekin Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 YAVRU KEDİ KURTARILDI

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, içeride mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabası sayesinde kurtarıldı.

"EVDE YAŞAYAN HERHANGİ BİR CANLININ BULUNMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Kedileri yangından kurtarıp veteriner kliniğine teslim ettiklerini söyleyen İtfaiye Eri Salim Karaca, "Dün gece saatlerinde meydana gelen yangında görevli olarak çalışmaktaydım. İhbar gelir gelmez olay yerine hızlı bir şekilde çıkış yaptık. Olay yerine ulaştığımızda çevredeki insanlardan evde yaşayan herhangi bir canlının bulunmadığını öğrendik.

"KEDİ SESLERİ DUYDUK"

Ancak bundan emin olamadığımız için yangına müdahale ederken aynı zamanda arama kurtarma çalışması da yaptık. Arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğümüz esnada kedi sesleri duyduk.

"SESİN GELDİĞİ ODAYA GİRİŞ YAPTIK VE KEDİLERE ULAŞTIK"

Sesleri duyar duymaz temiz hava solunum cihazını kuşanarak sesin geldiği odaya giriş yaptık ve kedilere ulaştık. Ardından kedileri veteriner hekime teslim ettik. Durumlarının da iyi olduğunu öğrendik. Yangında bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.