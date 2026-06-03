Akın Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargı sistemini hızlandırma hedefli çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Bakan Gürlek, X hesabından önemli bir açıklama yaptı.

HEDEF ADALET HİZMETLERİNİ HIZLANDIRMAK

Adalet hizmetlerinin daha verimli bir şekilde vatandaşa ulaşabilmesi için 140 yeni mahkeme kurulacağını duyuran Bakan Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

"140 YENİ MAHKEMENİN KURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

1 Ağır Ceza Mahkemesi,

1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

3 Çocuk Mahkemesi,

46 Asliye Ceza Mahkemesi,

1 Sulh Ceza Hâkimliği,

4 İnfaz Hâkimliği,

36 Asliye Hukuk Mahkemesi,

1 Sulh Hukuk Mahkemesi,

5 Asliye Ticaret Mahkemesi,

2 Aile Mahkemesi,

24 İş Mahkemesi,

16 Tüketici Mahkemesi

olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."