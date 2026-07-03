Ceket olarak tasarlandı ama dünyaya örnek oldu: Havadan su üretiyor

Dünyada temiz içme suyuna erişimin giderek zorlaşıyor.

Bilim insanları da bu konuya hassasiyet göstererek çeşitli araştırmalar yapıyor.

ABD'deki araştırmacılar, havadaki nemi toplayarak içilebilir suya dönüştüren özel bir kumaştan üretilen ceket geliştirdi.

Giyilebilir su teknolojisi

The University of Texas at Austin mühendisleri tarafından gerçekleştirilen araştırmada; Ceketin içine yerleştirilen özel tekstil malzemesi, havadaki su buharını emiyor ve bunu çıkarılabilir toplama ünitelerine aktarıyor.

Bu üniteler daha sonra katlanabilir bir hazneye yerleştirilerek ısıtılıyor ve su yoğunlaştırılarak içilebilir hale getiriliyor.

Yapılan saha testlerinde ceketin, ortamın nem oranına bağlı olarak günde 400 ila 900 mililitre (yaklaşık 14-30 ons) arasında içme suyu üretebildiği belirlendi.

Nem toplayan kumaş

Araştırmacılar, geliştirilen kumaşın mevcut atmosferik su toplama malzemelerine kıyasla aynı ölçekte 3 ila 10 kat daha verimli çalıştığını ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre teknolojinin kullanım alanı yalnızca ceketlerle sınırlı değil. Aynı kumaşın sırt çantaları, çadırlar, acil durum barınakları ve diğer açık hava ekipmanlarına da entegre edilmesi planlanıyor.

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