Cemil İpekçi Bodrum'daki fiyatlara isyan etti

Yıllar önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşen ünlü modacı Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla belediyeye ait kafelerdeki fiyat politikalarını gündeme getirdi.

Belediyenin bir kafesinde çektiği video ile düşüncelerini paylaşan İpekçi, belediye işletmelerinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını öne sürdü.

Ünlü isim, fiyatların özel işletmelerle yarışır seviyeye ulaştığını söyledi.

"ÖZEL İŞLETMEDEN FARKSIZ"

Belediye kafelerinin geçmişte özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için ekonomik alternatifler sunduğunu hatırlatan İpekçi, “Belediye kahveleri ve kafeleri yıllardır vatandaşların uygun fiyatlarla vakit geçirebildiği, emeklilerin maaşlarını düşünmeden oturabildiği sosyal alanlardı. Özellikle Bodrum gibi yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir ilçede belediye işletmeleri vatandaş için bir nefes alma noktası olmalıydı. Ancak bugün geldiğimiz noktada fiyatlara baktığımızda özel işletmelerle aradaki farkın neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz.” dedi.

"DAR GELİRLİ NEREYE GİTSİN"

Belediye kafelerinde satılan ürünlerin fiyatlarına dikkat çeken İpekçi, özellikle hamburger fiyatları üzerinden eleştirilerini dile getirdi:

“Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Belediye işletmesinde bu fiyatları görmek gerçekten üzücü. Bir emeklinin, öğrencinin ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın bu rakamları karşılaması kolay değil. Belediye kafeleri zaten bu insanlar için var. Eğer burada da aynı fiyatlarla karşılaşıyorlarsa vatandaş nereye gidecek?”