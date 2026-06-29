Cemre Baysel kendini anlattı: Sınırlarım var

Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" ifadelerini kullanmıştı. Operasyonun iyi geçtiğini söyleyen Cemre Baysel, anesteziden uyanır uyanmaz ilk canının çektiği şeyin baklava olduğunu söylemişti.

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

'Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel, 16 yaşından beri setlerde. 11 yıldır kamera önünde olan oyuncu, yaşadıklarından ve öğrendiklerinden ders çıkarıp kurallar koyduğunu söyledi.

"SAHTE SAMİMİYET BENİ İTER"

Baysel, "Sınırlarım var. Sahte samimiyete asla tahammül edemem. Böyle insanlardan hemen kaçarım. Çünkü ben olmadığım biri gibi davranmaya hiçbir zaman ihtiyaç duymadım." dedi.