Ters yönden gelen kadın sürücünün yüzsüzlüğü

İstanbul'da trafik büyük bir çile.

Özellikle hafta içi mesai giriş ve çıkış saatlerinde çile, katlanılmaz boyutlara yükseliyor.

Trafiğe karışan kural tanımaz sürücüler ise bu durumu kat kat artırıyor.

Son vaka Beykoz'da yaşandı.

TERS YÖNE GİRDİ, TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Aracı ile ters yönde ilerleyen kadın sürücü, yol hakkına sahip diğer sürücüler tarafından tepki çekti.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE KÜFRETTİ

Trafiğin aksamasına neden olan kadın ise, özür dilemek yerine üste çıkmayı tercih etti.

Kendisine ters yön tabelasını gösteren sürücülere küfürler savuran kadın adeta çileden çıkardı.

"O TABELAYI G.TÜNE SOK"

O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan bir sürücüye 'O tabelayı g.tüne sok' diyerek üsteleyen kadının o halleri, sosyal medyada gündem oldu.

Kadın sürücülerin tekmeli kavgası kamerada: Aracın aynasını kırdı