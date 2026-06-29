ABD-İran çatışmalarının yeniden alevlenmesi altın fiyatlarını düşürdü

Ons altın, yüzde 0,90 düşüşle 4 bin 50 doların altına geriledi ve iki günlük toparlanmanın ardından yeniden düşüşe geçti.

ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı kaynaklı saldırılar piyasalardaki güven duygusunu sarstı.

Petrol fiyatları yüzde 0,01 düşüşle 71,98 dolar oldu.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,13 düşüşle 59 bin 899,3 dolara geriledi.

Enflasyon endişeleri alevlendi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 73 lira

Çeyrek altın: 10 bin 300 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 950 lira

Tam altın: 41 bin 191 lira

Yarım altın: 20 bin 596

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 46,6280 lira, euronun satış fiyatı ise 53,3080 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6430 liradan, euro 53,1850 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,6410 liradan alınan dolar, 46,6430 liradan satılıyor.

53,1830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1850 lira oldu.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,6430 lira

Euro: 53,1850 lira

Sterlin: 61,6996 lira

NELER OLMUŞTU?

Perşembe günü yeniden alevlenen çatışmalarda İran, bir konteyner gemisine, Katar petrolü taşıyan bir tankere ve Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD askeri üslerine saldırılar düzenledi.

ABD'nin misilleme operasyonlarıyla gerilim zirveye çıkarken taraflar, bu hafta Doha'da yeniden başlayacak barış görüşmeleri öncesinde yeni saldırıları durdurma konusunda anlaşarak tansiyonu düşürme kararı aldı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Orta Doğu'da gerilimin tekrar tırmanabileceğine yönelik endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesinden kaynaklı negatif etkiler altın başta olmak üzere kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.