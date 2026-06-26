Çengelli iğnedeki bilinmeyen detay! O küçük delik bakın ne işe yarıyormuş

Çengelli iğne, hemen her evde bulunan ve pek çok alanda kullanılan pratik bir eşya.

Milyonlarca kişinin her gün kullandığı bu küçük aracın baş kısmında yer alan deliğin ne işe yaradığını çok az kişi biliyor.

İlk bakışta estetik bir detay gibi görünen bu küçük delik, aslında çengelli iğnenin çalışma mekanizmasının önemli bir parçası.

Güvenlik detayı

Çengelli iğnenin spiral şeklindeki kıvrımlı kısmında bulunan küçük açıklık, üretim sırasında metal telin yay haline getirilmesini sağlıyor.

Bu yay, çengelli iğnenin açılıp kapanmasını mümkün kılan esnekliği oluşturuyor.

Aynı zamanda bu spiral bölüm, iğnenin sivri ucuna sürekli bir baskı uyguluyor. Böylece sivri uç, kapalıyken yuvasına sıkıca oturuyor ve çengelli iğne kendiliğinden açılmıyor. Bu sayede hem kıyafetlerin yırtılması önleniyor hem de kullanıcıların eline batma riski azalıyor.

Yani çoğu kişinin fark etmediği bu küçük açıklık, çengelli iğnenin güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlayan en önemli tasarım ayrıntılarından biri olarak görülüyor.