Cenk Tosun'un yeni durağı netleşti

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor...

Transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fatih Karagümrük, Cenk Tosun hamlesinde sona yaklaştı.

Bu kapsamda Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.

YENİ DURAĞI KARAGÜMRÜK OLUYOR

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandığı, kontratla ilgili son detayların konuşulduğu belirtildi.

Kontrat görüşmelerinin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI

Cenk Tosun, geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.