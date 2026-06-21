CENTCOM: Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği devam ediyor

ABD ile İran arasında varılan uzlaşma sonucu yeniden petrol tankerlerinin geçmeye başladığı Hürmüz Boğazı yeniden tartışma konusu oldu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürütmekte olan birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe kapatılacağını duyurdu.

"HÜRMÜZ'DE GEÇİŞLER SÜRÜYOR"

İran tarafından gelen bu açıklama üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin sürdüğünü açıkladı.

Axios'a konuşan Hawkins, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor" ifadelerini kullanarak ABD güçlerinin durumun bu şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gelişmeleri izlediğini belirtti.

Hawkins, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü kaydetti.

ABD VE İSRAİL SUÇLANMIŞTI

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağı iddiasına gerekçe olarak ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi gerekçe gösterilmişti.