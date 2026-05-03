CEV finalinde şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı

VakıfBank, 6 oyuncusundan direkt sayı katkısı aldığı ilk sette savunmada da etkili bir performans sergiledi ve 4 blok yaptı. Sarı siyahlılar, Tijana Boskovic'in 8 sayı ürettiği seti 23 dakikada 25-20 kazanarak finalde öne geçti.

VakıfBank, Boskovic'in 10 sayıyla öne çıktığı ikinci setin son bölümünde savunmada fark yarattı ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set 25-21 ile Eczacıbaşı'nın oldu. Dördüncü ve son seti 25-18 ile hanesine yazdıran VakıfBank, 7'nci Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Önce Kupa Voley, ardından da Sultanlar Ligi'ni kazanan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte sezonu 3 kupayla tamamlamayı başardı.

BAKAN BAK’TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK’A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın voleybolu adına tarihi bir gün daha yaşadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit’i Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde gururla izledik. Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Dörtlü Final organizasyonunda, rakibini finalde yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit’i de kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Bizlere Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyor, her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum.”