Cevdet Yılmaz: Bu yıl Türkiye için 'zirveler yılı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

NATO ZİRVESİ ANKARA'DA

Yılmaz, NATO Zirvesi'nin dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde gerçekleştirileceğini belirterek, zirvede ittifakın caydırıcılık ve savunma politikalarının kapsamlı şekilde ele alınacağını, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceğini ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU DÜZENLENECEK

Zirve kapsamında Savunma Sanayi Forumu'nun da düzenleneceğini aktaran Yılmaz, forumda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin ve gelecek vizyonunun paylaşılacağını söyledi.

ERDOĞAN, TRUMP'I AĞIRLAYACAK

Yılmaz, ayrıca aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ı kabul edeceğini bildirdi.

KÜRESEL İSTİKRARA KATKI VURGUSU

Çarşamba günü gerçekleştirilecek liderler oturumunda NATO'nun mevcut durumu ve gelecek vizyonunun en üst düzeyde ele alınacağını belirten Yılmaz, çok sayıda ikili görüşme ve yan etkinliğin de yapılacağını ifade etti.

Yılmaz, zirveden Türkiye, bölge ve küresel istikrar açısından faydalı sonuçlar çıkmasını beklediklerini kaydetti.