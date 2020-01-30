taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9805
Euro
6.6009
Altın
1582.25
Borsa
119849.65
Gram Altın
304.308
Bitcoin
55276.76

Cezaevi firarisi evinde yakalandı

Bursa’da, 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan cezaevi firarisi Ö.Ş., adliyeye sevk edildi.

DHA | 30.01.2020 - 18:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ö.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

28 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Hakkında; 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.’nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Ekipler, şahsın saklandığı eve operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi evinde yakalandı -1

Cezaevi firarisi evinde yakalandı -2

Cezaevi firarisi evinde yakalandı -3

İlginizi Çekebilir
Mersin’de otomobil denize düştü
Mersin’in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar
Bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasını protesto amacıyla Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk koydu.
Tramvay kaza yaptı, görenler fotoğraf çektirdi
İstiklal Caddesi'nde tramvay, park halindeki otomobile çarptı. Vatandaşlar kazaya aldırış etmeden, nostaljik tramvayın üstüne çıkıp fotoğraf çektirme yarışına girdi.
İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası bir kriz yaratır" açıklamalarında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

577
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

2706
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

124
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

225
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

221
İsmail Küçükkaya boşandı

İsmail Küçükkaya boşandı

251
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir