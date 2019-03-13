taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.466
Euro
6.17945
Altın
1306.61
Borsa
101453.87
Gram Altın
229.613

Cezaevindeki Sırrı Süreyya Önder zayıfladı

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hapis günlerinde zayıfladı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cezaevindeki Sırrı Süreyya Önder zayıfladı

HDP'nin Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 3 aydır Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi  Kapalı cezaevinde bulunuyor. Önder'in hapishaneden fotoğrafı ortaya çıktı.

Cezaevindeki Sırrı Süreyya Önder zayıfladı

HAPİSHANEDE ZAYIFLADI

Zaman zaman teröristbaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine giden HDP'li milletvekillerinin zayıflaması gibi Sırrı Süreyya Önder'de Kandıra'daki cezaevinde zayıfladığı gözlendi.

Cezaevindeki Sırrı Süreyya Önder zayıfladı

Fotoğrafta "volta atmak" olarak tabir edilen yürüyüşü yaptığı görülen Önder 3 yıl 6aylık hapis çezasını çekmek üzere  6 Aralık tarihinde teslim olmuştu.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

157
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

95
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

61
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

99
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

50
Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir