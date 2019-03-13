Cezaevindeki Sırrı Süreyya Önder zayıfladı

HDP'nin Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaklaşık 3 aydır Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Kapalı cezaevinde bulunuyor. Önder'in hapishaneden fotoğrafı ortaya çıktı.





HAPİSHANEDE ZAYIFLADI

Zaman zaman teröristbaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine giden HDP'li milletvekillerinin zayıflaması gibi Sırrı Süreyya Önder'de Kandıra'daki cezaevinde zayıfladığı gözlendi.





Fotoğrafta "volta atmak" olarak tabir edilen yürüyüşü yaptığı görülen Önder 3 yıl 6aylık hapis çezasını çekmek üzere 6 Aralık tarihinde teslim olmuştu.



