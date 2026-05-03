Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma her geçen gün genişliyor.

Bu kapsamda bazı yeni gözaltılar yaşandı.

GELİN BÖCEK GÖZALTINA ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 kişi hakkında, sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi.

İşlemlerin ardından Zuhal Böcek'in gözaltına alındığı bilgisi verildi.

TUTUKLANDI

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Böcek'in, burada hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açtığı iddia edilen Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YENİ YOLSUZLUK OPERASYONU

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç gelirlerini aklama' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde belediyenin iştirak şirketi ANSET üzerinden yapılan bazı ihalelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

113 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu ihalelerine müdahale edildiği, bazı kişilere haksız kazanç sağlandığı ve elde edilen gelirlerin çeşitli yollarla aklandığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

Yapılan incelemelerde toplam 113 milyon 426 bin 440 lira kamu zararının ortaya çıktığı kaydedildi.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Genel Sekreter Cansel Tuncer’in de bulunduğu 34 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınanlardan 2 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.

2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari 3 kişi için çalışmalar sürüyor.

RÜŞVET SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K., 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Aynı gün mahkemeye sevk edilen Böcek tutuklanırken, Z.K. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek daha sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında belediyede görevli bazı isimler de gözaltına alınmış, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Tuncay Kaya tutuklanmıştı.