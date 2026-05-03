Mustafa Keser'den tepki çeken şaka: Kayserili ile Yahudinin farkı mı var

Türkiye'yi ayağa kaldıran sözler...

Ünlü sanatçı Mustafa Keser’in sahne aldığı bir programda kullandığı sözler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sahnede bir fıkra anlatan Keser, bu sırada Kayserililere yönelik bazı kırıcı ifadeler kullandı.

"KAYSERİLİ İLE YAHUDİNİN FARKI MI VAR"

Keser anlattığı fıkranın Kayseri fıkrası olmayıp Yahudi fıkrası olduğunu söyleyenlere "Yok o Kayseri fıkrası değilmiş, Yahudi fıkrasıymış.

Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum? Yanlış anlaşılmasın, ikisi de hesap kitap." sözleriyle yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Keser'in sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Kullanıcılar, kullandığı ifadeler nedeniyle Keser'e olan tepkilerini dile getirdi.

KONSER İPTAL EDİLİNCE AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 15 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen Mustafa Keser'in konserinin tadilat sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Konserin iptal edilmesinin ardından Mustafa Keser’den konuya ilişkin açıklama geldi.

"ÇOK ŞÜKÜR NE MANAYA GELDİĞİNİ ANLAYANLAR VAR"

Keser açıklamasında ortada bir hakaret olmadığını savunarak, "Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta.

Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

Kendisine tepki gösterenler arasında bir milletvekilinin de olduğunu ifade edeb Keser, "Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok.

Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.