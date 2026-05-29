Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso, Arda Güler'i istiyor

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'de birlikte çalıştığı dönemde performansından çok etkilendiği milli futbolcumuz Arda Güler'i yaz transfer döneminde Londra ekibine kazandırmak istiyor.

İspanyol basınından El Nacional'in haberinde 21 yaşındaki yıldızın Alonso'nun 'rüya transferi' olarak görüldüğü aktarıldı.

Real Madrid cephesinin ise Arda'yı geleceğin önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ve oyuncuyu 'dokunulmaz' statüsünde gördüğü belirtildi.

Bu nedenle İspanyol devinin transfer görüşmelerinde Arda'yı takasta kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Arda Güler, 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Genç futbolcunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısındaki performansıyla dikkat çektiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Alonso'nun daha önce Arda Güler için, "Mesut Özil ile Guti karışımı bir futbolcu" yorumunda bulunduğu ve Arda'nın doğal yeteneğine hayran kaldığı bilgisine yer verildi.

ARDA'NIN XABI ALONSO AÇIKLAMASI

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında Xabi Alonso için, "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur. Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum. Gerçekten çok büyük bir antrenör" demişti.