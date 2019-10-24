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Chicago'da binlerce öğretmen grevde

ABD'nin Chicago kentinde, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep eden 25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının grevi sürüyor.

AA | 24.10.2019 - 02:43..
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Chicago'da binlerce öğretmen grevde

Chicago Öğretmenler Sendikasının şehir yönetimiyle yaptığı pazarlıkların başarısızlıkla sonuçlanması üzerine devlet okullarındaki öğretmenler sokağa çıktı.

Öğretmenler, okullardaki sınıfların aşırı doluluğundan şikayet ederek, yeni sınıflar açılmasını da talep ediyor.

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

"TARİHTEKİ EN CÖMERT TEKLİFİ YAPTIK"

Devlet okullarını temsil eden yetkililer ise pazarlıklarda "tarihteki en cömert teklifi" yaptıkları halde sendikanın sırt çevirdiğini öne sürüyor.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, devam eden greve rağmen hükümetin görüşmeleri yoğun şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİ, 1 HAFTADIR OKULA GİTMEDİ

25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının katıldığı grevden dolayı 361 binden fazla öğrencinin 17 Ekim'den beri eğitim alamadığı belirtiliyor.

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

ABD'NİN EN BÜYÜK 3. OKUL BÖLGESİ

Chicago, ülkedeki "en büyük üçüncü okul bölgesini" oluşturuyor.

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, şehirdeki öğretmenlerin yıllık maaşları 53 bin dolardan başlıyor.

İşçi İstatistik Bürosu 2018 verilerine göre, ABD genelinde ise ilk ve ortaokul öğretmenleri ortalama 56 bin 790, lise öğretmenleri 60 bin 320 dolar yıllık maaş alıyor.

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

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