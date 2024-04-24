Klavyedeki mucize: Fn tuşu bakın ne işe yarıyor "FN" (Fonksiyon) tuşu, birçok dizüstü bilgisayar klavyesinde bulunan bir tuştur. Ancak kimse gerçekten ne işe yaradığını bilmiyor...

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Klavye, kullanıcının metin, sayılar, semboller ve diğer komutları cihaza iletmek için kullanılan bir düzenek olarak işlev görür.

Geleneksel bir klavye genellikle bir dizi tuştan oluşur. Bu tuşlar genellikle alfanümerik karakterler (harfler ve sayılar), işlev tuşları (F1, F2, vb.), özel tuşlar (Delete, Enter, Shift, Ctrl, Alt, vb.) ve belirli simgeler içerir.

Kullanıcılar, klavyedeki bazı tuşların kullanımını pek bilmiyor. Örneğin, "Fn" tuşu...

Bakın aslında Fn tuşu ne işlere yarıyor!

FN tuşunun işlevleri

FN tuşu, genellikle mavi veya turuncu renkte ve klavyenin sol alt köşesinde yer alır.

Diğer tuşlara atanmış olan alternatif işlevler, öncelikle ses kontrolü, parlaklık ayarı, ekran görüntüsü alma, uykuya alma moduna geçme, kablosuz ağ geçişleri gibi sık kullanılan özelliklerdir.

Örneğin, bir dizüstü bilgisayarda sesi açmak veya kapatmak için "FN" tuşunu basılı tutup "ses artırma" veya "ses kısma" tuşlarına basabilirsiniz.

Benzer şekilde, parlaklığı ayarlamak için "FN" tuşu ile "parlaklık artırma" veya "parlaklık azaltma" tuşlarına basabilirsiniz.